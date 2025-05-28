С всего лишь около 6000 посетителей в год, эта страна не привыкла к туристам, и ее многие даже не могут указать на карте.

Видеоблогер-путешественник рассказал, каково это - провести время в наименее посещаемой стране Африки, и описал этот опыт как "увлекательный".

Как пишет Daily Express, африканский континент огромен и является домом для более чем 50 стран, каждая из которых предлагает уникальный опыт и все с уникальной культурой. Некоторые из них посещаются чаще других, среди популярных направлений - Египет, Марокко, Кения, Южная Африка и Ботсвана. Среди менее известных - наименее посещаемая страна Африки, Экваториальная Гвинея.

Интересно, что с всего лишь около 6000 посетителей в год, эта страна не привыкла к туристам, и ее многие даже не могут указать на карте. Однако известный видеоблогер о путешествиях Крис Джундеф описал свой опыт здесь как "увлекательный". В вирусном видео он показал, каково путешествовать по стране и как местные жители часто были шокированы, увидев туриста.

Он рассказал, что это единственная страна в Африке, где испанский язык является официальным, что значительно облегчило ему передвижение. По его словам, культура здесь "уникальная центральноафриканская", что напомнило ему о других странах, таких как Конго, Габон и Камерун. Он сказал:

"Туризм здесь находится в зачаточном состоянии. Посетить ее может быть сложно, но также приятно быть единственным туристом, которого я видел за все время пребывания там".

Отмечается, что Экваториальная Гвинея - небольшая страна, зажатая между Камеруном и Габоном, состоящая из материковой части и прибрежных вулканических островов, на одном из которых находится столица страны, Малабо.

"Хотя в страну не приезжает огромное количество туристов, там все равно есть чем заняться. В частности, в столице находится национальный парк Малабо. Другие достопримечательности включают живописные пляжи, а также соборы, которые, вероятно, были построены, когда страна находилась под испанским колониальным правлением", - сказано в статье.

Интересно, что несмотря на то, что это одна из наименее посещаемых стран Африки, это одна из самых богатых стран континента - это благодаря ее офшорной нефтяной промышленности, которая начала процветать в 1990-х годах. Из-за этого предыдущие посетители говорили, что они заметили резкий разрыв между богатыми и бедными в этой небольшой африканской стране.

Официальные рекомендации от стран для граждан, отправляющихся в Экваториальную Гвинею, гласят, что она относительно безопасна для посещения, но она не всегда может быть гарантирована.

Туристам рекомендуется пользоваться только заранее забронированными такси и трансферами, просить свой отель или туроператора организовать такси и никогда не садиться в такси с группами незнакомцев.

Новости туризма

Одна из африканских стран, находящаяся на побережье Красного моря, получила леденящее душу прозвище "Африканская Северная Корея".

Эритрея, расположенная на Африканском Роге, граничит с Эфиопией, Суданом и Джибути. Недавно побывавший там турист сказал, что у него не было ожидаемого опыта, вместо этого назвав ее "Африканской Италией". Ютубер Джо Хаттаб посетил Эритрею в декабре 2024 года, которую он описал как "страну, где время, кажется, остановилось".

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