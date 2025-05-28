Президент США недоволен из-за того, как действует Путин в период "переговоров".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит, говоря о последних массированных атаках России по Украине.

"Мне не нравится то, что происходит. Это я могу сказать однозначно. Мне не нравится [...], когда я вижу, как ракеты летят по [украинским] городам, это плохо. Мы этого не позволим", - подчеркнул он во время общения с журналистами в Белом доме.

Кроме того, он подчеркнул, что при необходимости готов к трехсторонней встрече вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным.

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"Я бы хотел, чтобы это произошло пару месяцев назад, но на данный момент мы работаем с Путиным, и посмотрим, к чему это приведёт", - отметил американский лидер.

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Ранее УНИАН сообщал, что Трамп теряет терпение к Путину, но до сих пор мир не увидел каких-либо решительных действий с его стороны.

Администрация Трампа, по словам дипломатов, готовит потенциальные пакеты санкций, в частности против энергетического и банковского секторов РФ.

Кроме того, резкие заявления Трампа о Путине и вовсе могут быть выгодны Кремлю. Без решительного разворота позиции президента США - прежде всего в вопросе восстановления полноценной военной помощи Украине - США фактически открывают дорогу для дальнейшего продвижения России.

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