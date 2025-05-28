Эксперты призывают посетителей прекратить вставлять монетки в щели между камнями на Дороге гигантов.

Туристы рискуют разрушить знаменитые камни на Дороге гигантов (Giant's Causeway), являющиеся самой популярной туристической достопримечательностью в Северной Ирландии.

Как пояснил сотрудник National Trust доктор Клифф Генри, образованные около 60 миллионов лет назад каменные колонны ломаются и обесцвечиваются из-за того, что посетители вставляют в щели между ними монетки. Со временем металлические изделия ржавеют и окисляются, также негативно воздействуя и на знаменитую геологическую памятку, пишет The Independent.

В прошлом году эту локацию посетили окло 700 тысяч туристов, и некоторые из которых оставили после себя нежелательные сувениры "на память", поддаваясь тренду из соцсетей.

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Теперь Национальный фонд намерен потратить 30 тысяч фунтов стерлингов (около 40 тысяч долларов) на удаление монет – на данный момент специалист-каменщик уже извлек около 10% из них. Выброшенные монеты показывают, что здесь побывали посетители со всего мира, большинство из которых приехали из Великобритании и ЕС, а также из стран Дальнего Востока и США.

Также на всемирно известном объекте, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, будут установлены знаки, призывающие посетителей воздержаться от этой пагубной практики.

Согласно легендам, это место было создано ирландским великаном Финном Маккулом, который образовал дамбу, чтобы пересечь Ирландское море и сразиться со своим соперником, шотландским великаном Бенандоннером. Затем могучий Бенандоннер разрушил большую часть дамбы, чтобы помешать Финну вернуться в Шотландию. Другая легенда гласит, что дамба была построена для того, чтобы Финн мог встретиться с шотландской девушкой, в которую он был влюблен. Однако большинство геологов сходятся во мнении, что она была создана излиянием базальтовой лавы 60 миллионов лет назад.

"Это символ Северной Ирландии. Если мы не можем позаботиться об этом, то на что надеяться остальной части страны? Нам действительно нужно позаботиться о дамбе как можно лучше", – сказал доктор Генри в интервью BBC.

Как сообщал УНИАН, ранее власти бельгийского города Брюгге призвали туристов прекратить воровать брусчатку с исторических улиц. Помимо того, что такие действия наносят финансовый ущерб городу, они также создают угрозу безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

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