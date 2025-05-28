По словам аналитиков, количество техники, которую передала Россия, оккупанты могут потерять за 1-2 недели во время интенсивных боевых действий в Украине.

Армия фельдмаршала Хафтара, сателлита России в Ливии, проводила новый парад, во время которого продемонстрировала значительное расширение своего арсенала техники. Во время демонстрации появились две РСЗО БМ-30 "Смерч", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э", БМП-2М с модулями "Бережок", которые оснащены мангалами Т-55 и Т-72, БТР-82, а также колесные бронеавтомобили "ВПК-Урал". В связи с этим становится интересно, действительно ли РФ имеет так много оружия, что может продавать РСЗО "Смерч" Ливии, пишет Defense Express.

"В открытом доступе отсутствуют данные по количеству имеющейся техники и вооружения у сторон войны в Ливии. Например тот же The Military Balance 2024 оперирует лишь перечнем образцов ВВТ, которыми располагают ливийские фракции и группировки. Это все в свою очередь создает выгодную для РФ ситуацию "стратегической неопределенности", при которой усиление позиций сателлитов Кремля в Ливии происходит преимущественно незаметно для стран Запада", - подчеркивают аналитики.

Однако, как отмечают эксперты, некоторые существенные моменты все же можно найти, к примеру, что Россия восстанавливает авиабазы в Ливии, где ранее размещала минимум 14 МиГ-29 и Су-24.

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"Именно поэтому и привлек внимание сначала сам факт проведения парада войск прокремлевского маршала Хафтара в Ливии, ну и следом - перечень показанных там образцов техники и вооружения", - продолжили в Defense Express.

По словам аналитиков, несмотря на то, что такие фотографии создают впечатление массовости поставок, которые проводятся из России в Ливию, фактически речь идет о количестве техники, которую российские оккупанты могут потерять на фронте в Украине за 1-2 недели.

"С другой стороны, после фактического закрытия маршрута "Сирийского экспресса" РФ из портов Черного моря в Средиземное, любые военные грузы в Ливию приходится возить значительно более длинным маршрутом из портов Балтийского моря. Что в свою очередь увеличивает нагрузку на систему военной логистики РФ и "съедает" ресурсы в плане финансов и топлива", - пояснили эксперты.

В Defense Express считают, что, скорее всего, РФ поставляет свою дефицитную технику в Ливию, ожидая того, что фельдмаршал Хафтар в ответ предоставит стране доступ к сырью и ископаемым, которые необходимы оккупантам для укрепления своей экономики, чтобы продолжать войну против Украины.

Российское оружие - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Россия передала Беларуси одни из своих самых мощных истребителей, а именно Су-30СМ2. Пока неизвестно точное количество переданных истребителей, однако речь может идти о двух самолетах. По словам экспертов, такое количество соответствует предыдущим поставкам истребителей такого типа и общим темпам производства самолетов на Иркутском авиационном заводе.

В целом ВВС и войска ПВО Республики Беларусь должны получить 12 истребителей типа Су-30СМ/Су-30СМ2. По состоянию на 2024-й было получено по меньшей мере четыре такие машины.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко ответил, сколько новых самолетов произвела Россия в 2025 году. По его словам, с начала 2025 года ВКС РФ было передано четыре новых Су-35 двумя партиями 29 марта и 12 мая. Как отметил Коваленко, за 1-2 месяца россияне производят один такой истребитель.

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