Ранее сообщалось, что РФ зашла в тупик в разработке самолета "Байкал".

Представлены фотографии второго опытного летного образца ЛМС-901 "Байкал" разработки АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Самолет совершил первый полет еще в 2024 году, но до сих пор остается неокрашенным.

По словам россиян, испытания обоих построенных летных образцов самолета решили приостановить. Их передали на доработку. Предполагается, что самолеты получат российский двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901 нового типа.

Напомним, ЛМС-901 "Байкал" является нереализованным (по состоянию на май 2025 года) проектом российского легкого многоцелевого турбовинтового самолета, который предназначается для замены устаревшего советского Ан-2 по прозвищу "Кукурузник".

Видео дня

"Гладко было на бумаге" - трудности самолета "Байкал"

Самолет совершил первый полет в 2022 году. Запуск серийного производства ЛМС-901 планировали начать в 2024 году, впрочем, этого не произошло.

Одна из проблем самолета - высокая стоимость. Цена единицы на 2022 год, по разным данным, была запланирована на уровне от 120 до 200 млн рублей, тогда как на 2024 год она выросла до 455 млн рублей (более 5,5 млн долларов).

В мае этого года The Moscow Times сообщил, что россияне закрывают проект по созданию самолета "Байкал". Однако позже в РФ заявили, что проект все же планируют реализовать.

Вас также могут заинтересовать новости: