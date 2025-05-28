О кратном масштабировании производства дронов враг может думать только в долгосрочной перспективе, уверен эксперт.

Россия не имеет возможности "уже с завтрашнего дня" ежедневно запускать по Украине тысячу ударных дронов типа "Шахед". Об этом военный эксперт, главный редактор "Defense Express" Олег Катков сказал в эфире для "Фабрики новостей".

Катков отмечает, что России придется потратить немало времени, чтобы масштабировать свое производство до таких показателей.

По его мнению, только некомпетентный спикер может распространять информацию с утверждением о том, что "уже завтра там враг начнет запускать по тысяче дронов, и так будет каждый день, и потом будет еще больше". Также аналитик предполагает, что такие месседжи могут быть нацелены на европейскую аудиторию, чтобы убедить ее, что "если не препятствовать Российской Федерации, они рано или поздно до этого дойдут".

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Комментируя способность Сил обороны противостоять регулярным массированным воздушным атакам России, Катков напоминает, что для этого реализуются комплексные решения и их комбинация, а не какое-то "удивительное оружие" (wunderwaffe).

"То есть, чтобы враг меньше производил "Шахедов", надо бить по комплектаторам, бить по конечному производству, мешать санкциями. Имеется в виду, просто банально чтобы в РФ было меньше денег на все это", - отметил Катков.

Также он считает важными санкции, чтобы в РФ не попадали комплектующие.

Кроме того, по словам эксперта, для сбивания уже запущенных "Шахедов" нужны средства РЭБ и средства кинетического перехвата. Надо увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов, мобильных огневых групп и авиации, и надо быть готовыми сбивать ударные дроны врага в тот момент, когда они летят на значительной высоте, которая не достижима для пулеметов с земли, отмечает аналитик.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику полета "Шахедов". "От того "Шахеда" образца 2022 года, производства иранского, мало уже что осталось. Форма корпуса да, электронная начинка в России уже фактически другая", - сказал Катков. Также эти дроны варьируются и отличаются. В частности, в Алабуге собирают дроны, которые называют "Герань", а в Ижевске - "Гарпия".

Угроза российских дронов

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский не верит, что россияне действительно способны нарастить запуски "Шахедов" до 1000 дронов в сутки. Однако Украина готова к такому развитию событий, потому что россияне могут теоретически несколько дней накапливать дроны, чтобы потом действительно осуществить такой массированный запуск.

По словам президента, Украина использует различные средства для сбивания дронов - не только самолеты, но и дроны перехватчики.

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