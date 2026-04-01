Бизнес в РФ будет искать сотрудников для армии: эксперты пояснили, как работает схема

В России власти начали привлекать бизнес к процессу военного набора. В Рязанской области губернатор Павел Малков подписал распоряжение, обязывающее компании выдвигать сотрудников в качестве кандидатов на службу по контракту, пишет Busines Insider. Речь идёт о предприятиях с численностью от 150 человек – им предписано формировать списки потенциальных новобранцев для пополнения рядов росcийской армии.

Согласно распоряжению, требования по колличеству человек зависят от размера компании:

от 150 до 300 сотрудников – минимум 2 кандидата;

от 300 до 500 – 3 кандидата;

более 500 – 5 человек.

При этом распоряжение распространяется как на частные, так и на государственные предприятия. Фактически речь идёт о новой форме давления на работодателей, которые теперь становятся частью системы рекрутирования, говорится в сообщении.

Видео дня

По официальной информации, речь идёт о "кандидатах" на контрактную службу, которая в России считается добровольной. Однако сам механизм, осуществляющийся через обязательные списки, поданные работодателями, указывает на попытку расширить набор в российскую армию без объявления мобилизации.

В документе не прописаны наказания за невыполнение требований, однако действующее законодательство допускает штрафы для компаний, которые препятствуют выполнению указов властей, до 1 млн рублей ($12 300), говорится в публикации.

Эксперты связывают такие шаги с проблемами набора в росармию. Несмотря на финансовые бонусы и кампании по привлечению добровольцев, темпы рекрутирования снижаются, особенно в крупных городах. При этом Россия продолжает нести значительные потери и нуждается в постоянном пополнении войск.

Как утверждается в публикации, российские власти официально избегают новой волны мобилизации, однако всё активнее используют альтернативные способы пополнения армии. Среди них – финансовые стимулы, вербовка за рубежом, привлечение заключённых и теперь – давление через работодателей. Такая практика, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о попытке скрытой мобилизации без её формального объявления.

Формально добровольная служба в РФ всё больше приобретает черты управляемого процесса, где бизнес становится посредником между государством и потенциальными новобранцами, говорится в сообщении.

Россия надеется в конечном итоге увеличить численность своих действующих вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих , а общая численность, включая вспомогательный и гражданский персонал, составит 2,38 миллиона человек. В 2025 году на оборону было потрачено около 6,3% ВВП страны, резюмируют аналитики.

Мобилизация в РФ - последние новости

Отметим, для сокрытия реальной ситуации с мобилизацией Российская Федерация активно выстраивает картинку об очередях из иностранцев, которые стремятся воевать на ее стороне. Как рассказал военный эксперт, таким образом пропагандисты пытаются отвлечь собственное население от проблем с мобилизацией своих соотечественников и количеством потерь на фронте.

Кроме того, Китай обеспокоен началом новой волны мобилизации в РФ. Так, страна прямо не предупредила своих граждан, находящихся в России, о том, что любой иностранец, намеренный получить гражданство или вид на жительство в России, обязан служить в вооруженных силах РФ. Однако по сообщениям гонконгского СМИ South China Morning, Китай предупредил об опасности подобной службы и призвал "принимать разумные решения" для "обеспечения законного статуса проживания в РФ".

Вас также могут заинтересовать новости: