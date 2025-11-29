Из-за обстрела зафиксировано очень много разрушений.

Во время атаки 29 ноября по Украине Россия сосредоточила свой основной удар на энергетическую инфраструктуру в Киеве и области. Об этом написал автор Telegram-канала "Николаевский Ванёк".

"В принципе, туда основная часть всего, что было, и летело. К сожалению, есть очень много разрушений и пострадавших гражданских по всей Киевской области, не только в Киеве", - отметил он.

По словам обозревателя, зафиксированы попадания "Шахедов" по домам, ракет по дворам, а также попадали различные обломки, вследствие чего были выбиты окна и т.д.

Видео дня

"В одной из локаций, если бы ГСЧС вовремя не приехали - мог бы погибнуть ребенок, но слава Богу ребенка спасли", - говорится в сообщении.

"Николаевский Ванёк" добавил, что сбивать крылатые ракеты после такого количества дронов было сложно, поэтому общий результат по сбиваниям является средним.

"Скорее всего, таким количеством ресурсов, что сейчас летит по Киевской области, (уже не впервые) пытаются выбивать наш противовоздушный ресурс в столице - это только версия", - предположил автор Telegram-канала.

Массированный удар РФ по Украине 29 ноября - что известно

Как писал УНИАН, россияне во время массированной атаки ночью и утром запустили по Украине около 36 ракет и почти 600 дронов. По словам президента Владимира Зеленского, главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты.

"Пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить", - подчеркнул глава государства.

В то же время в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки. Отмечается, что без света остались более полумиллиона потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине", - добавили в ведомстве.

