Президент подчеркнул, что необходимо работать над обеспечением достаточного количества ракет для систем ПВО.

Россияне во время массированной атаки ночью и утром запустили по Украине около 36 ракет и почти 600 дронов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия вражеского удара.

"Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трех погибших", - сообщил президент.

Он подчеркнул, что необходимо работать над обеспечением достаточного количества ракет для систем ПВО - для защиты Украины и давления на РФ.

"Пришло время Европе принять решение о замороженных активах, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы эту войну закончить", - отметил Зеленский.

Атака по Украине - что известно

Ночью и утром РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами, основной удар пришелся на Киев и область.

В Киеве известно о двух погибших и почти три десятка пострадавших. Изуродованы многоэтажки, без электроэнергии осталась западная часть столицы. В Киевской области повреждены 6 многоэтажек в Броварском районе, известно о двух пострадавших.

По данным Минэнерго, в результате вражеской атаки без света остались полмиллиона потребителей в Киеве и 100 тысяч - в Киевской области.

