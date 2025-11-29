Сейчас известно об 11 пострадавших в столице.

В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах столицы возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории во время вражеской атаки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, из-за атаки в некоторых районах города есть перебои со светом.

"В Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

В то же время в Национальной полиции Украины сообщили, что в Святошинском районе в результате попадания БПЛА произошел пожар и частичное разрушение здания.

"Из-под завалов спасатели деблокировали тело 42-летнего мужчины. В общем, пострадали 11 человек, среди которых 10-летний ребенок. Полицейские и работники ГСЧС работают на местах, оказывают помощь пострадавшим и фиксируют последствия вражеского обстрела", - добавили правоохранители.

Как отметил городской голова Киева, сейчас без электроэнергии осталась западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения.

Обновлено в 07:40. Кличко сообщил, что было зафиксировано попадание обломков в жилой дом по еще одному адресу в Дарницком районе, все службы направляются на место.

Обновлено 07:48. По словам мэра Киева, количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 13 человек, шестеро из которых были госпитализированы.

Также, как отметил Кличко, в жилых домах правого берега столицы понижено давление воды в системах водоснабжения.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 28 ноября на Днепропетровщине россияне убили двух человек во время очередной атаки, еще двое пострадали. По Васильковской громаде на Синельниковщине противник ударил беспилотниками, а по Покровской - управляемыми авиационными бомбами.

"Погибли 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким. Есть и двое пострадавших", - сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Также в этот день россияне атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб мужчина, а две женщины получили ранения. Кроме того, были разрушены по меньшей мере два частных дома и две хозяйственные постройки.

"Экстренные службы работают на месте попаданий. Прилагаются все усилия, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия вражеского удара", - добавил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

