Дрон создан на базе спасательной лодки и противокорабельной ракеты.

Россияне вероятно создали собственный морской дрон на базе спасательного катера и противокорабельной ракеты. К таким выводам пришли эксперты по оружию, изучая видео этого дрона.

Как пишет румынское издание Adevarul, в среду береговая охрана Румынии заметила в море вблизи города Тузла опрокинутую лодку без экипажа, которую впоследствии идентифицировали как морской беспилотник неизвестного типа. Румынские эксперты предположили, что это потерянный украинский беспилотник, сделанный из старой спасательной лодки, однако румынские власти это предположение не подтвердили, а сам беспилотник вскоре уничтожили на полигоне как опасный предмет.

Российский "Центр анализа стратегий и технологий" на своем неофициальном ресурсе bmpd сообщил, что на катере был установлен терминал Starlink для поддержания связи с оператором, а боевая часть была представлена боеголовкой от советской противокорабельной ракеты 1960-х годов П-15.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express считает, что найденный румынами дрон, потенциально является очень опасным.

"П-15 в базовой версии имела боевую часть массой 480 килограммов с фугасно-кумулятивным снаряжением, П-15М "Термит" - боевую часть массой 513 килограммов с аналогичным снаряжением", - отмечает издание.

Также издание отмечает, что в черноморском регионе только два государства до сих пор могут иметь ракеты П-15 на хранении или в строю - РФ и та же Румыния, которая и выловила неизвестный аппарат.

Россия создает собственный морской беспилотник

Как писал УНИАН, Россия тоже пытается создать собственные морские дроны, копируя украинский опыт. Эту информацию в частности подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Да, у них есть разработки. Но... Они как-то попытались его использовать. Один раз мы видели реальное использование, все остальные случаи неудачные у них были. По техническим причинам", - рассказал руководитель военной разведки.

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