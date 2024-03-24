Россиянам лишь раз удалось применить свою разработку.

Россия тоже пытается создать собственные морские дроны, копируя украинский опыт. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Да, у них есть разработки. Но... Они как-то попытались его использовать. Один раз мы видели реальное использование, все остальные случаи неудачные у них были. По техническим причинам", - рассказал руководитель военной разведки.

Буданов также отметил, что благодаря в частности морским дронам Украина смогла добиться того, чтобы российские корабли прекратили заходить в северо-западную часть Черного моря. Россиян здесь не видели уже почти два года.

Атаки украинских морских дронов: последние новости

Как писал УНИАН, со времен Второй мировой войны ни одно государство мира не терпело такого сокрушительного поражения на море, как это произошло с Черноморским флотом Российской Федерации в последние два года. Важную роль в этом сыграли морские дроны украинских Сил обороны, которые действуют по тактике "волчьей стаи".

Последней на сегодня успешной атакой украинских морских дронов стало потопление российского патрульного корабля "Сергей Котов" вблизи оккупированной Керчи 5 марта. Интересным здесь является то обстоятельство, что одной из главных задач "Котова" как раз было противодействие украинским морским дронам.

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