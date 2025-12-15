Заблокированные российские солдаты пытаются прикрываться пленным гражданским населением как "живым щитом".

В городе Купянск Харьковской области до сих пор остаются заблокированными от 100 до 200 оккупантов, Силы обороны принимают меры для их вытеснения из города. Об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил в эфире марафона "Единые новости".

Он отметил, что операция Сил обороны в Купянске продолжается, потому что российские захватчики фактически заблокированы в городе. В частности, происходит постепенное вытеснение оккупантов и освобождение гражданских заложников, которых россияне используют как "живой щит", в том числе детей.

По его словам, наличие гражданского населения в городе объясняет то, почему операция по полной очистке Купянска от оккупантов происходит постепенно.

Трегубов рассказал, что украинские военные не хотят допустить потерь среди гражданского населения, а также - личного состава. Поэтому происходят осторожные действия украинских защитников по ликвидации россиян в городе.

По информации начальника управления, по предварительным оценкам украинской разведки, по состоянию на конец прошлой недели фиксируется, что около 40 человек из числа оккупантов активно поддерживают связь с применением раций.

"Обычно, это одна рация на три человека. Может, на четыре. В соответствии с этим и считаем, что их где-то от 100 до 200. По нашим оценкам - скорее ближе к сотне", - прогнозирует Трегубов.

По его словам, Россия не может помочь заблокированным оккупантам в Купянске.

"Быть русским сейчас в Купянске неприятно", - сказал Трегубов.

Он добавил, что единственный способ, благодаря которому российское командование может помочь заблокированным захватчикам, это отправка боеприпасов или пищи дронами, которые имеют ограниченную грузоподъемность. Эти беспилотники не могут везде пролететь, а украинские военные видят, куда сбрасывается помощь оккупантам.

Ситуация в Купянске

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), украинские защитники смогли продвинуться в Купянске и осуществляют зачистку города от захватчиков.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск. Ранее инициатор войны Владимир Путин хвастался, что российские захватчики якобы взяли город и приглашал иностранных журналистов приехать посмотреть, как россияне якобы контролируют этот населенный пункт.

