По словам военного, сейчас эта труба полностью контролируется Силами обороны.

Украинские военные смогли взять под огневой контроль газораспределительную трубу в Купянске на Харьковщине, через которую российские оккупанты пытаются выйти в город. Об этом заявил командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков "Цезарь" в эфире "Эспрессо".

"Информация о российских ДРГ в городе Купянск уже как неделю не актуальна. Это были последние группы оккупантов, которым удалось пройти и выйти из газораспределительной трубы. Сейчас эта труба полностью контролируется Силами обороны, подходы к Купянску тоже. Нам нет необходимости полностью ее закрыть, ведь врага уничтожать там очень легко и надежно. Оттуда они никуда не бегут, там есть определенные врытые зоны отдыха у них, где мы их достаем своими средствами", - заверил боец.

По словам Кускова, вероятно, в городе остались определенные группы диверсионно-разведывательных групп, однако они не представляют большой угрозы.

"Силы обороны сейчас уплотняют свои порядки, в том числе и в самом городе и на его окраинах. Могу добавить, что враг сейчас больше волнуется о том, чтобы самому не получить контрудар и самим не отойти к берегу реки Оскол", - отметил командир.

Военный добавил, что российским группам удается выйти к Купянску через газораспределительную трубу, но украинские бойцы их уничтожают и не дают возможности оккупантам продвигаться дальше.

"Враг выходит из труб и пытается закрепиться. Дальше они не проходят. Силы обороны останавливают их продвижение, а дальше средствами дальнего поражения их уничтожают, поскольку штурмовые действия очень сложные и мы можем понести не обязательные потери", - объяснил Кусков.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее аналитики Deep State заявили, что россияне просачиваются в Купянск, а также есть фиксация в центральной части города. Кроме того, россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный".

Аналитики говорят, что Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом труб, но армии РФ удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность.

В то же время военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович отметил, что под Купянском дроны РФ достают на 30 км. По его словам, противник активно использует различные тактики, в частности задействует диверсионно-разведывательные группы, переодевается в гражданских, а также наносит удары дронами.

"Бьет по относительно ближней логистике - километров 20-30 км дронами, в том числе и на оптоволокне. Из-за применения врагом дронов у нас очень усложнилась логистика, и это один из факторов, который очень сильно меняет характер боевых действий, потому что невозможно на расстояние 10 км до линии фронта подъехать спокойно, а нужно маскироваться, прятаться", - объяснил боец.

