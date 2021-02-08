По его мнению, противник пытается провокации превратить в реалии.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинские военные должны зеркально отвечать на обстрелы на Донбассе.

Читайте такжеОбострение на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции 13 раз, есть погибшие и раненыеОб этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Если мы скажем о последних событиях, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже стреляют из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности", - сказал Кравчук.

По его мнению, противник пытается провокации превратить в реалии.

"Не надо ждать или выдумывать, что это провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же. И не надо ждать, пока кого-то уже убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Ну почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем", - отметил он.

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Автор: УНИАН