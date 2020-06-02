Парад в ОРДЛО в самый пик пандемии COVID-19 приурочен к параду в Москве – Кремль

Главарь террористической группировки "ДНР" Пушилин распорядился провести военный парад в Донецке 24 июня.

В Кремле заявляют, что парад во временно оккупированном Россией Донецке может быть приурочен к параду Победы в Москве 24 июня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Послушайте, это вполне может быть приурочено и к проведению парада в Москве, но само проведение парада по случаю знаменательной даты – 75-летия Победы в Великой отечественной войне - для наших народов это дата знаменательная. Это великая общая история, которая объединяет наши народы. Это вполне понятно и объяснимо. Это то, чем можно и нужно гордиться", - ответил Песков на вопрос УНИАН, как в Кремле относятся к намерению провести военный парад в оккупированном Донецке.

На уточняющий вопрос УНИАН, о каком народе идет речь, ведь эта территория не контролируется правительством Украины, Песков заявил, что речь идет "о нашем общем народе – народе-победителе, который победил фашизм, который от фашизма спас Европу".

Как известно, 1 июня главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин распорядился провести военный парад в Донецке 24 июня.

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