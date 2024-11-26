По его словам, участвовать в активных боевых действиях им часто уже не позволяет здоровье.

Мужчины 55-60 лет могут выполнять определенные задачи на войне, но не на боевых должностях. Такое мнение высказал "Фокусу" украинский военнослужащий Кирилл Яковлев.

Он рассказал, что его 55-летний отец и 59-летний дедушка служат в ВСУ: отец - водитель, а дедушка - хирург.

"Эти люди могут что-то делать на войне, но если они будут находиться на не боевых должностях. Ведь когда речь идет о блиндаже, окопах, перемещении - то людям за 50 лет уже не очень легко этим заниматься, потому что здоровье не позволяет", -зазанчив боец.

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По его мнению, нужно уменьшать призывной возраст, а для этого улучшить базовую общую военную подготовку, сержантский и офицерский состав, чтобы бойцы больше доверяли своим командирам. Также необходимо, чтобы была лучшая амуниция.

"Тогда мы можем без вопросов набрать людей от 21 года, они будут на фронте показывать очень хорошие результаты", - считает Яковлев.

Снижение мобилизационного возраста до 55 лет

В Верховную Раду недавно был подан законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу мобилизационного возраста в Украине с 60 лет до 55.

В то же время народный депутат Федор Вениславский заявил, что в ближайшее время говорить о его рассмотрении и принятии нет оснований. Он отметил, что на сегодня сложно говорить о каких-то законодательных инициативах, которые приведут к уменьшению количества граждан Украины, которых можно мобилизовать. Ведь Россия наоборот наращивает свои мобилизационные потуги, увеличивая количество людей в армии.

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