Девушки подписали контракт '18-24': кем они будут в армии

Поскольку программу "Контракт 18-24" расширили, то теперь по нему могут служить также и операторы дронов.

Девушки подписали контракт "18-24", они идут на должности операторов беспилотников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, опубликовав фото коммуникационного подразделения 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

"Впервые контракт "18-24" с 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко подписали девушки - они идут на должности операторов БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принял присягу на верность украинскому народу в этой части.

В заметке также отмечается, что в июле программу "Контракт 18-24" расширили, и теперь по нему могут служить также и операторы дронов. Условия контракта остались такими же, но срок службы для пилотов - два года, а не один. На этой должности разрешено служить девушкам.

Контракт "18-24" - последние новости

Как сообщалось, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса отметил, что в ближайшее время на базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий.

Он отметил, что поощрительная программа задумывалась для всех, ведь правильно давать право выбора, в то же время очень важно отработать сам механизм выплат, подготовки и обеспечения.

