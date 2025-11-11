Говорить об устойчивой обороне Константиновки будет крайне трудно без усиления украинских оборонительных рубежей.

Этой осенью российские оккупанты пытаются реализовать на фронте хоть что-то из того, чего не удалось достичь во время летней наступательной кампании. Попытки атаковать Константиновку являются тому свидетельством. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев сообщил в эфире канала "Суспільне".

Эксперт напомнил, что ключевая цель российских захватчиков - полная оккупация всей Донетчины. Соответственно - установление контроля над Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой для захватчиков является крайне важным.

Селезнев напомнил, что российские оккупанты во время летней наступательной кампании надеялись сформировать три ударных плацдарма, в частности, в направлении от Лимана, Часового Яра и Торецка для дальнейшего наступления на эти четыре населенных пункта.

"Не получилось у врага во время летней наступательной кампании. Соответственно, в течение этой осени враг пытается наверстать хотя бы часть из того, что не удалось реализовать. Бои в районе Константиновки - является предвестником масштабных бурных событий, связанных с боями в городской застройке", - подчеркнул Селезнев.

По его убеждению, без усиления украинских оборонительных рубежей и позиций, в частности - средствами фортификации, говорить об устойчивой обороне этого населенного пункта будет крайне трудно, потому что благодаря тактике инфильтрации враг достигает результатов. Также сказываются попытки врага перерезать главные логистические артерии и маршруты Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый отмечал, что возле Константиновки растет количество российских малых пехотных групп, которые пытаются продвигаться в количестве двух-трех человек в плохую погоду через передний край.

Тактика российского просачивания в районе Константиновки уже наблюдается длительное время. Это происходит с целью большего накопления. Уничтожить малую пехоту группу значительно сложнее. Поэтому в "Азове" рассказали, как украинские военные это делают.

