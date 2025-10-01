Комбриг Капитула: Сейчас профессиональные военные РФ отсиживаются в штабах

Сейчас обученные и профессиональные российские военные сидят только в штабах, говорит подполковник Дмитрий Капитула.

Уничтожение врага в "промышленных масштабах" не могло не сказаться на качестве армии РФ и сейчас обученные и профессиональные российские военные сидят только в штабах.

Об этом сказал командир легендарной 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины подполковник Дмитрий Капитула в интервью Telegraf.

Он отметил об очевидных изменениях.

"Если проанализировать боевой путь бригады, можно увидеть, что на Херсонщине мы брали в плен профессиональных российских военных, в частности это были псковские десантники, в Запорожье - иностранцев, которые воевали на стороне врага, в Бахмуте - "вагнеровцев". А сейчас наши бойцы берут в плен россиян, подписавших контракт преимущественно из-за денег", - прокомментировал Капитула.

Как подчеркнул командира бригады, российские власти довели своих граждан до того, что они едут в Украину убивать или ради денег, или чтобы избежать тюрьмы.

"Такая динамика означает лишь одно - Силы обороны Украины ликвидируют оккупантов в промышленных масштабах. Только наша бригада за месяц уничтожает около 500 вражеских военнослужащих", - отметил Капитула.

По его словам, подготовка личного состава противника заметно ухудшилась.

"Сейчас обученные и профессиональные российские военные сидят только в штабах, а на поле боя находятся преимущественно малоподготовленные пехотинцы. Здесь можно привести показательный пример, когда один из пленных рассказал, что за полтора месяца подготовки он все время провел в карауле", - рассказал подполковник.

Капитула отметил, что такая ситуация является следствием того, что враг несет настолько большие потери, что просто не успевает готовить качественное пополнение.

Дезертирство в армии РФ

Как писал УНИАН, ранее журнал War On the Rocks опубликовал материал, в котором говорилось, что российская армия в Украине теряет около 400 тысяч солдат в год. Такие потери дают почву для двух противоположных мнений - что Россия движется к неизбежному поражению и что Россия неизбежно победит.

Аналитики Института международного будущего при Школе международных исследований Денверского университета Коллин Мейзел и Мэтью Берроуз считают, что такие огромные потери на самом деле не ослабляют Россию в военном плане, но дают ей возможность затягивать войну против Украины, которая не имеет таких человеческих и материальных ресурсов.

А в беспощадном материале "Агентство. Новости", которое ссылалось на аналитиков открытых данных (OSINT), сообщалось, что за последний год масштабы дезертирства в российской оккупационной армии выросли вдвое.

По данным украинского OSINT-проекта Frontelligence Insight, при сохранении нынешних темпов дезертирства по итогам года из российских подразделений сбежит не менее 70 тысяч человек, то есть каждый десятый оккупант.

