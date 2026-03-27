'Хмарные санкции' разрушают экономику России. Удары СБУ остановили 40 % экспортных мощностей нефти РФ, – эксперт

Под руководством Евгения Хмары Служба безопасности Украины вышла на невиданный ранее уровень дальних ударов по РФ. "Хмарные санкции" буквально уничтожают экономику врага, пишет политолог и экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт приводит свежую оценку ведущего мирового агентства Reuters о том, что в России остановлено 40% экспортных мощностей нефти.

"Это результат системных ударов дальнобойных дронов СБУ по критической инфраструктуре – нефтетерминалам, резервуарным паркам и узлам отгрузки. После того, как Хмара возглавил Службу, удары по РФ усилились и приобрели постоянный и системный характер", – считает политолог.

"Новый руководитель СБУ Евгений Хмара довольно быстро начал показывать действительно впечатляющие результаты. "Хмарные санкции" оказались самыми мощными из всех. Остановить 40% нефтяного экспорта России – это уровень, о котором не снились ни США, ни Европейский Союз. Похоже, для врага теперь всегда будет "облачная погода" и осадки в виде дронов Службы", – подчеркивает эксперт.

Черненко напоминает, что СБУ несколько раз на этой неделе нанесла мощный удар по объектам на Балтике, в частности по портам Приморск и Усть-Луга.

"Это основные экспортные "ворота" российской нефти на западные рынки. Такой интенсивности Россия не выдерживает! Повторные удары не позволяют быстро восстанавливать поврежденные мощности. Это создает мультипликативный эффект: падение валютных поступлений, рост расходов на логистику и страхование, повышение рисков для иностранных покупателей", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что 40% мощностей России по экспорту нефти выведены из строя. Сообщение появилось после ударов СБУ по ключевым портам РФ на Балтике.

