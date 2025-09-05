'Гроза', катер и 'Гарпун': ГУР показало уникальные кадры операции в Черном море

Экипажи вышли в акваторию и успешно атаковали цели российской армии.

Военные разведчики провели блестящую вылазку в Черное море, где уничтожили российский катер, радиолокационную станцию, РЭБ и нанесли оккупантам потери в живой силе.

Эксклюзивные кадры черноморской операции обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Говорится, что операция Департамента активных действий ГУР состоялась в августе. Тогда экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.

В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили катер типа БЛ-680, радиолокационную станцию "Гарпун-Б" и РЭБ "Гроза".

Кроме того, разведчики сожгли четыре антенно-фидерных устройства россиян и нанесли оккупантам потери среди личного состава.

Другие операции в Крыму

Как писал УНИАН, в конце августа украинские военные разведчики на территории временно оккупированного Крыма уничтожили ряд важных целей российских оккупантов. Тогда речь шла о поражении дорогостоящих целей, в перечне - радиолокационный комплекс "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, радионавигационная спутниковая система "Глонасс" в куполе, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава зенитного ракетного комплекса С-400.

Впоследствии стало известно, что в Крыму бойцы ГУР Минобороны Украины уничтожили уникальный радиотелескоп РТ-70. Этот объект был создан еще в советское время для контроля спутниковой группировки.

Вас также могут заинтересовать новости: