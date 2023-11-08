Storm Shadow является ракетой, которая вообще не очень приспособлена для поражения кораблей, потому что является крылатой ракетой для поражения стационарных защищенных объектов.

Украина уничтожила уже третий корабль РФ, который находился в доке: большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" в Севастополе и малый ракетный корабль "Аскольд" в Керчи.

Во всех трех случаях - корабли находились не просто в гавани, а на судоремонтном и судостроительном предприятиях. До этого баллистической ракетой в оккупированном Бердянске был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", пишет "Дифенс Экспресс".

Это делает Storm Shadow/SCALP наиболее результативным противокорабельным вооружением ВСУ. Но дело в том, что Storm Shadow является ракетой, которая вообще не очень приспособлена для поражения кораблей, потому что является крылатой ракетой для поражения стационарных защищенных объектов. Ее система наведения построена на принципе выхода в необходимый район цели на основе спутниковой, инерциальной навигации и TERCOM. Только на последнем этапе включается тепловизионная головка самонаведения, которая нацеливает ракету, а вся информация о маршруте и цели загружается в ракету еще на земле.

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Если атаковать стационарный объект такой системы более чем достаточно. В случае корабля, который никуда не денется из сухого дока, или корабля у стенки во время длительных работ - также. А вот найти корабль в море - вряд ли, потому что он может в любой момент изменить курс.

Для поражения российских кораблей, находящихся в море, но вне зоны досягаемости береговых ракетных комплексов, необходимо использовать специализированные противокорабельные ракеты. Они должны самостоятельно выискивать цель в большем секторе, а главное - чтобы самолет мог "общаться" с ракетой, обновляя ей полетную задачу.

Хотя есть другие случаи, когда в сверхсовременных образцах противокорабельных ракет уже нет необходимости в том, чтобы самолет обязательно "общался" с ракетой. Примером этого является американская AGM-158C LRASM, дальность действия которой оценивается примерно в 900 км. И именно из-за такой дальности должен самостоятельно вести поиск цели в довольно значительном районе. Для этого она использует пассивную радиолокацию и активные маневры в поиске цели, самостоятельно обмениваясь полученной информацией с другими запущенными LRASM. А уже на концевом участке включает тепловизионную головку самонаведения.

Ракеты AGM-158C LRASM фактически используют "стайную охоту", потому что не только помогают друг другу находить цели, но и самостоятельно распределяют их и будут оптимальные траектории захода, после чего скоординированно атакуют. Пока США не воспользовались возможностью проверить AGM-158C LRASM в реальном бою, потому что о передаче этого оружия даже речь не идет. Существует возможность запуска этой ракеты не только с самолета или корабля, но даже с земли, потому что существует проект интеграции LRASM в M142 HIMARS.

Уничтожение российских кораблей - детали

В ВМС ВСУ рассказали, что сейчас известно о судьбе двух российских кораблей, которые были поражены во время атаки ВСУ. По словам Дмитрия Плетенчука, большой десантный корабль "Минск", который был поражен в сентябре во временно оккупированном Севастополе, не подлежит восстановлению.

Также Плетенчук прокомментировал информацию относительно малого ракетного корабля "Аскольд", который, по предварительным данным, 4 ноября был поврежден в Керчи в результате атаки ВСУ. Плетенчук отметил, что сейчас данных о последствиях попадания достаточно мало. В частности, есть фотография, которая неинформативна.

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