Гауляйтер Крыма Аксенов сообщил, о падении обломков ракет в районе судостроительного завода в Керчи

В оккупированном Крыму после объявления воздушной тревоги раздаются взрывы, росСМИ сообщают об атаке на Крымский мост и судостроительный завод в Керчи.

После объявления воздушной тревоги оккупанты перекрыли Крымский мост, а также, как отмечал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, российские войска выпустили дымовую завесу в Севастопольской бухте.

В то же время российские телеграм-каналы сообщали о пролете около 1,5 десятка ракет над морем и в районе Геническа.

Позже стало известно о задымлении в районе судостроительного завода "Затока" в Керчи, а также в районе Крымского моста.

В то же время оккупанты утверждают, что это не дым от попадания, а маскировочная дымовая завеса.

Впоследствии гауляйтер Крыма Аксенов сообщил, о падении обломков ракет в районе судостроительного завода в Керчи.

"Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет", - добавил Аксенов.

Взрывы в Крыму

ВСУ не дают Крыму "загрустить". Так, 30 октября на оккупированном полуострове снова раздавались взрывы, по свидетельствам очевидцев, "бавовна" посетила Саки и Севастополь.

В Министерстве обороны РФ заявили, что Украина атаковала Крым крылатыми ракетами, но все цели якобы удалось сбить. Впрочем, очевидцы сообщали, что есть "прилеты" в результате атаки.

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