Десантный корабль может стать "донором" для других таких "пенсионеров".

В ВМС ВСУ рассказали, что сейчас известно о судьбе двух российских кораблей, которые были поражены во время атаки ВСУ.

Свое мнение высказал во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, большой десантный корабль "Минск", который был поражен в сентябре во временно оккупированном Севастополе, не подлежит восстановлению.

"По мнению ВМС ВСУ, во-первых, этот десантный корабль не подлежит восстановлению из-за повреждений, которые он получил. Во-вторых, он очень старый и, в-третьих - он очень изношенный. То есть, новость о том, что его разбирают, имеет вполне логичное объяснение. Потому что на самом деле ничего другого с этим кораблем сделать и нельзя", - сказал Плетенчук.

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Он добавил, что все заявления о якобы восстановлении этого российского корабля могут иметь только одну цель – пропаганда, потому что восстанавливать такой старый корабль старого проекта нет смысла.

По словам спикера, скорее всего, "Минск" должны разобрать на запчасти, потому что РФ имеет другие корабли этой серии, которые так же стары. В то же время поврежденный "Минск" может стать для них донором, что, по мнению Плетенчука, в условиях санкционного давления на РФ, вполне логично.

Также Плетенчук прокомментировал информацию относительно малого ракетного корабля "Аскольд", который, по предварительным данным, 4 ноября был поврежден в Керчи в результате атаки ВСУ.

Плетенчук отметил, что сейчас данных о последствиях попадания достаточно мало. В частности, есть фотография, которая неинформативна.

"Мы видим лишь, что повреждена центральная часть настройки шахт (устройства для загрузки ракет - УНИАН)... поэтому конечно надо ждать дальнейшей информации. Как вы видите его ("Аскольд" - УНИАН) в принципе не считают уничтоженным – этот корабль не добавили в список уничтоженных кораблей", - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что поэтому эта информация сейчас находится в стадии уточнения относительно характера и объема повреждений.

"Одно можно отметить, наверное, то, что этот корабль очень не скоро станет в строй, если вообще это когда-нибудь произойдет...потому что мы видели видео попаданий - это три прилета и это должны быть существенные повреждения. Особенно учитывая то, что он первый корабль этой серии в составе Черноморского флота. Первый из трех построенных в Керчи", - добавил Плетенчук.

Украина подбила российские корабли

Как сообщал УНИАН, в сентябре был поврежден большой российский десантный корабль "Минск". У него на носовой части была система залпового огня "Град".

4 ноября в АРК прогремели взрывы, впоследствии стало известно, что произошла атака на судостроительный завод "Затока" в Керчи, где находился малый ракетный корабль проекта "Каракурт". Потом появилась информация, что в него произошло попадание.

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