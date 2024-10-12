Он отметил, что это очень чувствительный вопрос.

В Верховной Раде нет достаточного количества голосов для принятия экономического бронирования, а требования по срокам демобилизации военных могут способствовать потере государственности.

Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью Radio NV. "На сегодня я не вижу в Раде достаточного количества голосов для поддержки экономического бронирования. Потому что это еще одно разделение между теми, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет", - сказал Вениславский.

При этом он отметил, что от идеи экономического бронирования все же не отказались. "Этот вопрос очень дискуссионный и он коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах", - пояснил он.

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Также Вениславский прокомментировал заявления о введении сроков службы для военных. Он считает, что они делались для того, "чтобы понравиться военнослужащим".

"Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, потом в конце - о 36 месяцах. Но после закрытого обращения главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба, министра обороны, для всех коллег из разных фракций была предоставлена информация о том, сколько сил концентрирует враг, сколько сил есть у нас. И в таких условиях принимать какие-то срочные рамки для возможности увольнения с военной службы, было точно угрозой национальной безопасности", - пояснил он.

Вениславский добавил, что на фронте количество оккупантов ежемесячно увеличивается на десятки тысяч человек.

На вопрос, требуют ли нардепы у Минобороны выполнения поручения относительно сроков службы, Вениславский сказал: "Требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере государственности".

Демобилизация в Украине

В ближайшее время в Украине не планируется проводить демобилизацию военных, которые служат с начала полномасштабного вторжения. Никаких законодательных инициатив по этому поводу до сих пор нет.

В прошлом месяце многие военные пересекли границу в 30 месяцев службы. Некоторые из них большую часть этого времени были на передовой.

В конце прошлого и в начале этого года, когда обсуждали новый законопроект о мобилизации, в комплекте с ним предлагали провести и демобилизацию. В конце концов, закон об усиленной мобилизации приняли, а закон о демобилизации даже не написали.

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