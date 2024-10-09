Чем дольше в Украине продолжается война, тем более ощутимыми становятся два тяжелых вопроса, решение которых одновременно кажется невозможным. Фронт требует больше военных, в свою очередь, на обеспечение этих военных нужны средства. Для того, чтобы средства появились в бюджете и были потрачены на оружие, зарплату, оснащение и обеспечение военных, они должны откуда-то поступить. И понятно, что бюджет в частности формируется из уплаченных налогов бизнеса. Однако, чтобы бизнес мог продолжать функционировать в условиях войны и платить налоги, ему необходимы работники...

Поэтому чем острее встает вопрос мобилизации, тем больше и разговоров о бронировании работников.

В начале 2024 года бизнес и парламентарии начали активно обсуждать возможность и критерии экономического бронирования для бизнеса.

Это привело к появлению ряда законопроектов, которые предлагали различные формы экономического бронирования. Но на сегодня все так и осталось на уровне проектов.

В начале октября в ряде украинских медиа появилась информация о том, что Министерство экономики приняло решение о введении экономического бронирования и сейчас рассматриваются его модели. В частности, речь шла о следующем: мол, бронирование может осуществляться не по критичности предприятия, а по критичности работника.

Итак, что такое экономическое бронирование? Это процесс освобождения определенной категории граждан, имеющих мобилизационное обязательство, от призыва на военную службу. Основанием для такого освобождения будет или определенный размер заработной платы и налогов, уплаченных работодателем работника, или ежемесячная оплата работодателем отсрочки для работника (сейчас представленные законопроекты содержат различные основания для такой отсрочки).

К положительным аспектам экономического бронирования можно отнести следующее:

поддержка экономики: основным преимуществом бронирования является возможность поддержания стабильной работы важных для страны предприятий, таких как энергетика, транспорт, медицина, продовольственная промышленность, логистика, сельское хозяйство;

защита стратегических отраслей: позволяет предотвратить отток квалифицированных специалистов из отраслей, обеспечивающих обороноспособность и экономическую устойчивость страны;

обеспечение непрерывности поставок и производства: является одним из важных плюсов экономического бронирования, поскольку гарантирует, что критически важные секторы будут продолжать функционировать без перерыва;

общая экономическая стабильность и предотвращение снижения налоговых поступлений в бюджет;

привлечение профессионалов к ключевым задачам: военнообязанные могут быть более эффективными на своих рабочих местах, чем в военных подразделениях, где их навыки могут быть менее востребованными.

В то же время к негативным моментам экономического бронирования можно отнести следующее:

несправедливость в отборе: пока не понятно, насколько справедливо компании будут подходить к отбору работников для бронирования. Кроме того, несправедливость для тех людей, которые уже воюют: возможно, если бы была возможность забронировать их раньше, они были бы более эффективны на своих рабочих местах;

снижение мобилизационного резерва: чем больше работников будет забронировано, тем меньше людей останется для пополнения мобилизационных потребностей, что может снизить обороноспособность страны;

моральная нагрузка на незабронированных: военнообязанные, которые не получили бронирование, могут чувствовать себя несправедливо исключенными из процесса, поскольку будут считать, что работают в менее важных для страны отраслях;

принятие закона об экономическом бронировании без урегулирования вопроса демобилизации является несправедливым для действующих военнослужащих, которые, в свою очередь, указывают на то, что экономическое бронирование является своеобразным откупом от армии.

Учитывая все это, одним из ключевых вопросов, требующих урегулирования на законодательном уровне, является определение четких, прозрачных и справедливых критериев для бронирования. К примеру, если государство действительно перейдет от бронирования по критичности предприятия к критичности непосредственно работника, то должны быть четко определены основные характеристики такого работника. Простыми словами, должно быть понятно, что включает такая критичность: то ли уровень заработной платы и уплаченных налогов, или же высокая квалификация и уникальные навыки, незаменимость работника и прочее.

Кроме того, однозначно, бронирование должно ограничиваться определенным периодом и пересматриваться в зависимости от ситуации.

Фактически, экономическое бронирование должно быть синхронизировано с военными потребностями и учитывать мобилизационную ситуацию и будущие вызовы.

И одним из важнейших моментов, необходимых для функционирования экономического бронирования, является определение порядка осуществления проверки законности бронирования предприятием того или иного работника (действительно ли такой работник является критически важным).

Поэтому на вопрос: "Нужно ли государству экономическое бронирование?", ответ: "Однозначно нужно". Но важно, чтобы такое бронирование было прозрачным, понятным, справедливым и открытым для общественности.

Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры"