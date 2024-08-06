Сейчас ситуация на фронте остается сложной, Россия продолжает увеличивать темпы мобилизации, поэтому, говорить о возможности демобилизации в Украине проблематично.

На данный момент от Кабинета министров Украины в Верховную Раду не поступало законодательных инициатив о возможности демобилизации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы стали заложниками, скажем так, популистских идей отдельных политиков, которые сначала вбросили в публичное пространство, а затем в качестве законодательных инициатив, возможность военнообязанным быть уволенными с военной службы во время действия правового режима военного положения. В комитете этот вопрос обсуждался очень тщательно. История мировых войн, на сегодняшний день, не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны, полномасштабного вторжения к отпору агрессии осуществлялись какие-то комплексные меры освобождения от военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет", - подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что этот вопрос имеет не только политическое, но и оборонное безопасность и военное значение.

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"Потому что, политически понятно, что выгодно говорить, и хотелось бы нам обнадежить тех людей, которые воюют, что они будут в течение определенного времени иметь возможность на освобождение - но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация остается на фронте очень сложной", - подчеркнул депутат.

Также он добавил, что Россия постоянно пытается увеличить количественный состав своих вооруженных сил, которые участвуют в агрессии против Украины.

"Говорить на этом фоне о возможности освобождения очень проблематично", - сказал Вениславский.

При этом, он добавил, что в принятом законе о мобилизации Верховная Рада поручила Правительству и Министерству обороны определиться с тем, возможно ли осуществить демобилизацию.

"Если они будут считать, что это возможно - они должны внести соответствующий законопроект. По моей информации, такого законопроекта на данный момент нет. И я бы не был чрезмерным оптимистом и не ожидал бы его в ближайшее время", - сказал депутат.

Перспективы демобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин пояснил, что появление закона о демобилизации зависит от многих факторов, в частности, ситуации на фронте, темпов мобилизации и поставок оружия. Речь идет о комплексном вопросе, который должен решаться согласованно с Генштабом и другими военными структурами.

Командир подразделения "Терра" в Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) Николай Волохов ранее отмечал, что отпустить бойца домой просто. Сложно найти того, кто его заменит на фронте. Поэтому, по мнению военного, сначала нужно провести полноценную мобилизацию, чтобы вести разговоры о возможности демобилизации.

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