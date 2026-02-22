Армия РФ формирует 'ударный кулак' сразу на четырех направлениях, - командир экипажа БПЛА

Враг пытается прощупать самые слабые места в украинской обороне.

Российские захватчики формируют "ударный кулак" сразу на четырех направлениях фронта.

Такое заявление в эфире телеканала "Мы – Украина" сделал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. По его словам, речь, в частности, о Константиновском и Покровском направлениях. В случае с последним враг стремится выйти на Доброполье Донецкой области.

Также к этому перечню военный добавил районы Славянско-Краматорской и Купянской агломераций.

"Мне кажется, это не просто стягивание личного состава. Это попытки прощупать наши самые слабые места. Основная задача противника – собрать на одном направлении 10, 20, 30 тысяч военнослужащих и пробовать штурмовать, пока они не прорвут", – подчеркнул Отченаш.

Военный добавил, что иногда у врага это получается, поскольку в Силах обороны есть дефицит личного состава.

Проект DeepState сообщает, что Силы обороны отбросили россиян в районе двух населенных пунктов в Днепропетровской области. В то же время враг продвинулся в Донецкой области.

Ранее офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук рассказывал об успехах украинских защитников на юге. По его словам, есть определенные продвижения в районе населенных пунктов Павловка, Успеновка и Терноватое.

