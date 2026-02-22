Война зашла в классический тупик, выйти из него можно тремя способами, - аналитик

В настоящее время на горизонте не видно факторов, которые приведут к окончанию войны в текущем году.

После четырех лет активных боевых действий война в Украине зашла в классический тупик, где ни одна из сторон не может одержать решительную победу. Чтобы завершить конфликт, нужен либо прорыв в доктрине или технологиях, либо политический коллапс одной из сторон. Об этом в своем блоге пишет отставной генерал австралийской армии, военный обозреватель Мик Райан.

Оценивая события на фронте и на дипломатической арене за последнюю неделю, аналитик констатирует, что стратегических изменений, как и раньше, нигде не видно.

"Российские войска продолжают свои методичные операции на земле в Украине, в небе над линией фронта и украинскими городами, а также в сознании западных политиков и гражданских лиц. Между тем в Женеве дискуссия о политических и военных аспектах войны и достижении жизнеспособного и длительного мира продолжает демонстрировать незначительный прогресс", – говорится в сообщении.

Дипломатический тупик

Райан отмечает, что весь "прогресс" на мирных переговорах, о котором говорят американцы, касается общего видения того, как нужно мониторить соблюдение сторонами режима прекращения огня. Однако этот мониторинг понадобится только после того, как режим прекращения огня наступит. А для этого нужно согласие сторон в политическом блоке вопросов, где Киев и Москва имеют взаимоисключающие позиции: РФ требует сдать Донбасс, Украина отказывается – и здесь прогресса не видно.

Австралийский аналитик согласен с оценкой, что нежелание Путина идти на компромиссы в переговорах является результатом "его убеждения, что российская экономика может продолжать поддерживать затяжную войну". Однако Райан сомневается, что это убеждение является правильным.

"Экономическое давление растет, несмотря на поверхностную стабильность. Однако одни только экономические меры (санкции – УНИАН) не изменят стратегические расчеты Путина относительно войны в Украине", – пишет аналитик.

Фронт и тыл

Райан убежден, что Путин надеется сломить дух украинского общества постоянными ударами по энергетике. Однако сам аналитик не верит, что этот расчет агрессора оправдается.

"Разрыв между российской стратегией и продемонстрированной украинской стойкостью снова свидетельствует о том, что принятие решений Путиным остается принципиально оторванным от реальности", – пишет генерал.

Райан также анализирует украинскую контратаку в Запорожье. Несмотря на то, что речь идет, вероятно, о крупнейшем отвоевании территорий Силами обороны с 2023 года (в феврале украинские войска освободили почти 300 квадратных километров), это вряд ли изменит общую траекторию войны, убежден он.

"Украинские войска демонстрируют отличное тактическое мастерство и способность использовать уязвимости России, когда появляются возможности. Но пока им не хватает количества штурмовых формирований для длительных наступательных операций на обширных территориях", – пишет обозреватель.

Долгосрочный прогноз

Учитывая приближение четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, Мик Райан прогнозирует, что война продлится "до весны 2026 года и, очень вероятно, и после этого".

В целом Райан описывает ситуацию как тупик, подобный тем, что "мы видели в предыдущих войнах". И ссылаясь на этот исторический опыт, он видит только три способа выйти из него:

значительное улучшение оперативной доктрины и организации войск, или технологический прорыв одной из сторон;

крах политической воли одной из сторон, вызванный неудачами на поле боя, широким народным недовольством или массированным давлением со стороны союзников;

сочетание первых двух факторов.

"Если не учитывать эти факторы, 2026 год, вероятно, станет свидетелем еще больших сражений, еще больших разрушений и еще большего кровопролития", – резюмирует аналитик.

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не согласен с тезисом, что российско-украинская война зашла в тупик. Он напоминает, что не только Россия проводит наступательные операции, но также Украина, в результате чего территории переходят из рук в руки.

Также он отмечает, что с конца прошлого года Россия начала терять больше солдат, чем успевает вербовать. Потенциально это может стать переломным моментом.

