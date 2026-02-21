Оккупанты продвинулись возле трех сел в Донецкой области, - DeepState

Два населенных пункта находятся в Бахмутском районе.

Российские захватчики продвинулись в районе трех сел в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Платоновки, Бондарного и в Приволье", - говорится в отчете аналитиков.

На карте DeepState Платоновка в Бахмутском районе Донецкой области значится как зона проникновения оккупантов.

Бондарное находится тоже в Бахмутском районе, а Приволье - в Краматорском.

В то же время военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев24" рассказал, что на Александровском направлении украинские военные смогли отбросить врага.

"Борьба ресурсов будет продолжаться и, очевидно, станет ключевой на этом направлении. Враг сейчас во многом перегруппировывается, а также готовится к весеннему этапу этой наступательной стратегической операции, которая продолжается с осени 2023 года. Мы станем свидетелями того, как противник будет использовать свои новые возможности для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул он.

По словам эксперта, армия РФ заинтересована в том, чтобы прорваться в сторону Павлограда.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее спикер Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские захватчики преследуют цель окружить Лиман, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию с севера, но это им не удается реализовать. Также он раскрыл тактику и ключевые цели россиян в Лимане.

Также журналисты рассказали, как антидроновые группы ВСУ спасают жизни на дорогах Донецкой области. По словам военных, интенсивность налетов российских ударных беспилотников возросла в разы.

"Примерно где-то до 70-80 налетов в день, в светлое время суток. Как минимум 20-30 целей в день мы сбиваем. И это только наши группы. Это все - и "Талмасы", и "Молнии", и ударные FPV-дроны", - отметил один из защитников.

