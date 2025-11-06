Из-за нестабильной ситуации, по словам военного, прогнозы делать не стоит.

Силы обороны контратаковали россиян на севере города Купянск Харьковской области, однако прогнозы делать рано, потому что ситуация очень шаткая. Об этом в эфире телемарафона высказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Ситуация в Купянске очень динамичная, и когда мы говорим об этом городе - мы говорим о контроле над конкретными зданиями. По состоянию на сейчас, был ряд контратак в северной части города. Россиян удалось потеснить, но, опять-таки, ситуация очень шаткая. Поэтому я боюсь делать какие-либо большие прогнозы", - сказал Трегубов.

Он пояснил, что именно из-за нестабильной ситуации не будет делать качество прогнозов - бои идут в городе, которые очень динамично меняются. К тому же это происходит в условиях нестабильной логистики для обеих сторон.

Видео дня

"Поэтому несмотря на то, что были эффективные попытки отбросить россиян и они имели определенный успех... Тем не менее, там все еще непросто", - добавил военный.

Купянск - главные новости с горячего направления

Напомним, на днях начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне присутствуют в северных районах города Купянска на Харьковщине - в около 20% города.

Параллельно враг пытался отсекать украинскую логистику с помощью ударов БпЛА. С точки зрения БпЛА ситуация та же в противоположную сторону. По словам Трегубова, все поставки противника украинские БпЛА отсекают - в этом плане город находится в двойной осаде. На суше противник присутствует именно в северных районах города, где пытался усиливать свое присутствие и передвигаться дальше.

Вас также могут заинтересовать новости: