Обстрелом была нарушена водопроводная сеть.

В Чернигове из-за ночных ударов врага было прекращено водоснабжение города.

Об этом сообщается на странице КП "Черниговводоканал" в Facebook.

"Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за утечек было прекращено водоснабжение города", - говорится в заметке.

В компании призвали жителей города сообщать о повреждении сетей.

Напомним, что российские оккупационные силы обстреляли из "Ураганов" Нежин в Черниговской области. Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждены 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, к концу дня тепло должно быть возвращено в дома.

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