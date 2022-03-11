В Чернигове из-за ночных ударов врага прекращено водоснабжение / фото ГСЧС Украины
В Чернигове из-за ночных ударов врага было прекращено водоснабжение города.
Об этом сообщается на странице КП "Черниговводоканал" в Facebook.
"Во время ночных ударов была нарушена водопроводная сеть, скорее всего, большого диаметра. Из-за утечек было прекращено водоснабжение города", - говорится в заметке.
В компании призвали жителей города сообщать о повреждении сетей.
Напомним, что российские оккупационные силы обстреляли из "Ураганов" Нежин в Черниговской области. Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждены 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, к концу дня тепло должно быть возвращено в дома.