Также в результате российской атаки в области есть раненые.

В ночь на 19 ноября россияне нанесли удар по Ивано-Франковской области, в результате чего ранения получили три человека, среди которых двое детей.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук. Глава ОВА подчеркнула, что целью российской комбинированной атаки были объекты энергетической инфраструктуры области.

Напомним, утром местные паблики сообщали о взрывах в Бурштыне. Именно в этом городе находится крупнейшая электростанция на западе страны. Она включает 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый).

Видео дня

Кроме того, воздушное командование "Запад" сообщило, что этой ночью защитники в зоне своей ответственности успешно уничтожили 64 вражеские цели из 80.

Речь идет о 38 крылатых ракет и 26 беспилотниках.

"К сожалению, несмотря на усилия наших воинов, удалось отбить не все вражеские цели. В частности есть попадания и по Львовской области", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Украину

Еще с вечера оккупанты дронами массированно атаковали Харьков, а уже ночью "Шахеды" полетели и по другим областям. Под утро РФ запустила по Украине ракеты. Главный курс их следования был западный.

Уже известно о последствиях ударов во Львове и Тернополе. По последним данным, в результате попадания по жилой многоэтажке в Тернополе, уже погибли 10 человек, 37 получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: