Россияне специально оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, чтобы те могли долететь до Польши. Об этом пишет военный аналитик, который ведет телеграмм-канал "Полковник ГШ".
Он проанализировал доступные в Сети фотографии российских дронов, упавших на польской территории, и сравнил их с теми дронами, которые атаковали Украину.
"Все БПЛА Гербера из Польши имели дополнительные топливные баки в носовой части. У Гербер, найденных в Украине, никогда не было дополнительных топливных баков в носовой части. Поэтому это была специальная версия, предназначенная для полета как можно дальше - например, на территорию Польши", - пишет "Полковник ГШ".
Польша под атакой российских дронов
Как писал УНИАН, прошлой ночью, во время массированной российской атаки по Украине, российские дроны массово залетели в Польшу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было 19 беспилотников, из которых сбили 4. Остальные упали сами.
В Минобороны РФ заявили, что не имели планов атаковать Польшу. Также россияне утверждают, что их дроны якобы имеют дальность полета всего 700 км, а потому, мол, не могли долететь до Польши.