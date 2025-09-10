Стандартная "Гербера" летит на расстояние до 300 км (по другим данным 600 км), чего мало, чтобы добраться до Польши.

Россияне специально оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, чтобы те могли долететь до Польши. Об этом пишет военный аналитик, который ведет телеграмм-канал "Полковник ГШ".

Он проанализировал доступные в Сети фотографии российских дронов, упавших на польской территории, и сравнил их с теми дронами, которые атаковали Украину.

"Все БПЛА Гербера из Польши имели дополнительные топливные баки в носовой части. У Гербер, найденных в Украине, никогда не было дополнительных топливных баков в носовой части. Поэтому это была специальная версия, предназначенная для полета как можно дальше - например, на территорию Польши", - пишет "Полковник ГШ".

Польша под атакой российских дронов

Как писал УНИАН, прошлой ночью, во время массированной российской атаки по Украине, российские дроны массово залетели в Польшу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было 19 беспилотников, из которых сбили 4. Остальные упали сами.

В Минобороны РФ заявили, что не имели планов атаковать Польшу. Также россияне утверждают, что их дроны якобы имеют дальность полета всего 700 км, а потому, мол, не могли долететь до Польши.

