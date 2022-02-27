Украинским защитникам удается сдерживать наступательные действия противника.

На третий день российско-украинской войны бои идут там, где они и начинались. ВСУ сдерживают врага и не дают ему продвинуться.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Бои позиционные, послушайте. Третий день войны, а позиционные бои идут в тех же регионах, где они и начинались. Это Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Сумы, Чернигов, Житомир – это везде идут бои, которые были три дня назад. На том же месте", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что ситуация обостряется разве что в Киеве, поскольку в столице находится высшее руководство страны.

"Единственное, что происходит, потому что одна из ключевых целей России – это устранение политического руководства Украины, что можно сделать в Киеве. Потому что украинское руководство находится в Киеве, оно никуда не поехало и не будет ехать", – добавил Подоляк.