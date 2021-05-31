За минувшие сутки, 30 мая, в районе проведения ООС на Донбассе боевики четыре раза нарушили установленное перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
В частности, оккупанты вели огонь и районе населенных пунктов Майорск и Золотое-4. Враг применил 82-мм минометы, ручные и станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. Также боевики осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2 возле Майорска.
"Боевых потерь среди наших защитников нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро понедельника на фронте сохраняется тишина.
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