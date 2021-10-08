С начала этих суток оккупанты уже дважды нарушили режим прекращения огня.

В пятницу, 8 октября, боевики ранили на Донбассе украинского военного.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - средней тяжести. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - сообщают украинские военные.

Всего по состоянию на 7:00 зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Позиции украинских воинов возле Золотого-4 оккупанты обстреляли, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Возле Троицкого - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе скрытно готовятся к активизации обстрелов-разведкаЗа минувшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали "тишину", из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Пивденного вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм. Возле Новозвановки - совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Золотое-4 вражеские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. А неподалеку от Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Ранее стало известно, что пророссийские боевики предупредили жителей отдельных районов Луганской области про блэкаут. На два дня людей лишат света и связи.

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Автор: Катерина Комолова