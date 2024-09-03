По словам аналитика, оккупанты стремятся вытеснить ВСУ из Угледара.

Главной задачей российских оккупационных войск на фронте является не взятие Покровска, этот город больше необходим как механизм выполнения основной задачи, а именно - вытеснение нашего гарнизона из Угледара. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, угледарское выступление для россиян - "как кость в горле".

"Ведь от Угледара 80 километров до Мариуполя. Несколько десятков километров до Волновахи. Также несколько десятков километров до железнодорожного моста через реку Кальмиус, который сейчас соединяет железнодорожную ветку из Ростова в Волноваху, Мариуполь и дальше на Пологи, на Токмак", - отметил Свитан. Видео дня

Он подчеркнул, что угледарский гарнизон - это серьезный кирпич в обороне ВСУ. По его мнению, именно поэтому россияне сейчас будут пытаться различными методами, включая лобовые атаки, снести украинский гарнизон.

"Хотя основная задача для его вытеснения - это заход в тыл. То есть то, что они сейчас делают, пытаясь выйти на Покровск", - резюмировал эксперт.

Битва за Покровск - последние новости

Накануне издание The Telegraph информировало, что войска РФ продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. Предполагалось, что уже в сентябре Украина может потерять Покровск, ведь действия оккупантов угрожают окружением больших участков украинского фронта.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние два дня российские захватнические войска не продвигались на Покровском направлении, при этом достаточно большое количество российских военных переброшены из оккупированной части юга Украины - Запорожской области и Херсонщины, в Курскую область РФ.

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