У Украины не так много альтернатив системе Patriot.

Отказ администрации президента США Дональда Трампа поставлять Украине важнейшие ракеты-перехватчики Patriot прозошел в крайне неудачное для Украины время и серьезно ударил по ее усилиям в противостоянии воздушным ударам России, пишет The Wall Street Journal.

"Еще до принятия этого решения Киев с трудом противостоял российским технологиям, тактике и численности войск. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, способные уклоняться от радаров системы противовоздушной обороны Patriot, и запускает рекордное количество беспилотников. Приостановка поставок перехватчиков из США окажет еще большее давление на Украину", - отмечает издание.

У Украины мало альтернатив

Как отмечает WSJ, хотя европейское и отечественное оборудование доказало свою эффективность в уничтожении российских беспилотников Shahed и крылатых ракет большой дальности, Patriot является единственной защитой от баллистических ракет.

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При этом последняя тактика России заключается в запуске большого количества беспилотников и ракет в ходе одной атаки, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону:

"По данным Центра информационной устойчивости (CIR) и The Wall Street Journal, в этом году Россия запустила 20 100 беспилотников, по сравнению с 2315 за тот же период 2024 года. Однако количество сложных крылатых и баллистических ракет, запущенных в этом году, составляет примерно половину от количества, использованного в первой половине 2024 года".

На протяжении большей части войны Patriot мог с легкостью сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Однако, по словам украинского чиновника, в последние месяцы более маневренные баллистические ракеты смогли уклониться от его радара, отмечает издание:

"Радар Patriot не охватывает полный круг в 360 градусов, а его ракетные контейнеры расположены под углом, оставляя слепое пятно, которым могут воспользоваться противники. Хотя у США достаточно батарей Patriot для обеспечения более широкого покрытия, другие страны не располагают таким же количеством", - объясняет WSJ.

При этом новый радар Patriot обеспечивает ему круговое покрытие, но представитель армии США заявил, что он проходит испытания и не будет введен в эксплуатацию в оперативных подразделениях до конца десятилетия.

"Пока что украинские перехваты российских баллистических ракет, похоже, не сильно сократились, согласно данным, проанализированным WSJ и CIR. В этом году показатели перехвата составили от 48% в июне до 3,4% в марте".

Более серьезной проблемой для Украины теперь станет нехватка ракет. По словам Тима Кэхилла, управляющего ракетным бизнесом компании, Lockheed Martin вскоре сможет производить 600 перехватчиков в год. Компания также планирует наладить производство в Европе. Производство таких ракет, как Patriot, обычно занимает больше года.

Прекращение поставок оружия от США

Ранее стало известно, что США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных снарядов для артиллерии, закупка и передача которых были профинансированы еще во времена администрации Байдена.

При этом часть оружия уже находилась на территории Польши. По данным СМИ, среди этого вооружения оказались, в частности, ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, ракеты AIM, ракеты AGM-114 Hellfire, ракеты GMLR.

Аналитики уже расценивают решение Вашингтона как окончательное самоустранение от войны в Украине.

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