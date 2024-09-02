По мнению эксперта, бои в полях под Покровском продлятся неделю-две, а потом начнется битва за сам город.

Через неделю-две враг дойдет до окраин Покровска после боев в полях. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сказал в эфире на Radio NV.

Эксперт сказал, что нельзя говорить о стабилизации ситуации на Покровском направлении в смысле остановки продвижения врага.

"Единственный участок, на котором враг продолжает продвигаться, - это собственно как раз и есть Покровск", - сказал Дикий. Видео дня

По его словам, на Покровском участке фронта дела реально плохие.

"Именно на Покровском - дела очень плохие. Уже даже на соседних Часовоярском и Торецком - гораздо ближе как раз к этой формулировке, которую на самом деле я не люблю, но она уже прижилась - именно о "стабильности". Там стабильно жестко рубятся за каждый метр, и продвижение врага там если и есть, то крайне медленное. А на других участках фронта или нет продвижения, или есть наше продвижение, как например, на Лиманском участке", - сказал Дикий.

Он отметил, что важно понимать, что под Покровском бои продолжаются еще в полях - сейчас от линии фронта до города расстояние составляет 10 км.

"Конечно, это очень близко. Это означает, что по городу уже прилетает все. 10 километров - это не достают только минометы. А любая ствольная артиллерия достает, не говоря уже о "градах", о чем угодно. То есть, на самом деле, город уже стал фактически фронтовым. И мой прогноз по поводу боев в полях под Покровском, я специально акцентирую - это еще не бои за Покровск, мой прогноз по поводу боев в полях под Покровском пессимистический - я не думаю, что мы их там долго сможем сдержать. Неделю-две", - говорит Дикий.

В этой связи он отметил, что гражданских из Покровска надо эвакуировать.

"К сожалению, Покровск, как тыловой город, мы реально теряем. Это следует признать. Людей надо вывозить. Всячески способствовать эвакуации", - сказал Дикий.

Он отметил, что россияне продвигаются к Покровску с максимальной скоростью и скоро, видимо, выйдут на окраины города. В то же время, по его убеждению, из этого факта не следует, что они его быстро возьмут.

"Мы всегда очень сильны в боях в городской застройке. Вообще, в городской застройке держать оборону гораздо лучше, чем в чистом поле. Когда каждый дом фактически становится естественным таким укреплением, когда каждый подвал является хранилищем - это совершенно другая история, когда у тебя земляные траншеи, а сверху летят КАБы", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что город можно разрушить управляемыми авиационными бомбами, но на это уйдет время.

"Напомню, Бахмут россияне брали 10 месяцев. И положили за Бахмут столько, что после той истории "вагнеры" восстали. Авдеевку, значительно меньше Бахмута, россияне брали четыре месяца", - отметил Дикий.

Он считает, что Силам обороны Украины практически неизбежно придется принимать бой в Покровске, что, собственно, будет битва за Покровск в городской застройке.

"Но, эта битва в городской застройке может длиться месяцами, и стоить врагу всех тех последних человеческих резервов, которые у него остались. Это может действительно стать одной из финальных битв, по крайней мере в этой части нашей войны", - резюмировал Дикий.

Битва за Покровск - последние новости

1 сентября издание The Telegraph писало, что российские оккупационные войска продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. Предполагалось, что уже в сентябре Украина может потерять Покровск, ведь действия оккупантов угрожают окружением больших участков украинского фронта.

Сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние два дня российские захватнические войска не продвигались на Покровском направлении.

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