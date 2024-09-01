Действия оккупантов угрожают окружением больших участков украинского фронта.

Российские оккупационные войска продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. Уже в сентябре Украина может его потерять, пишет The Telegraph.

За последние три недели россияне продвинулись минимум на пять миль (около 8 километров, – ред.) в направлении города. Оккупанты наступают вдоль железной дороги, который обеспечивает прикрытие для их пехоты.

К прошлому вторнику они захватили треть Новогродовки – города, расположенного на этой железнодорожной линии. К пятнице Новогродовка полностью пала. Сейчас россияне пытаются обойти пригород Мирнограда, где городская среда может их замедлить.

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"Они пытаются прорваться через этот фланг, по сути, вдоль трассы на Покровск, и им это удается, и очень успешно", – рассказал один из украинских командиров в комментарии изданию.

Украинский Центр оборонных стратегий прогнозирует, что россияне, вероятно, достигнут города до середины сентября. Для Украины это не очень хорошие новости, отмечают авторы материала.

Покровск является стратегическим узлом, через который проходят автомобильные и железнодорожные пути, обеспечивающие жизнедеятельность украинского гарнизона, который удерживает фронт в других частях Донецкой области. Наиболее прямая дорога между Покровском и Константиновкой уже слишком опасна для использования и, вероятно, будет перекрыта в ближайшие дни или недели.

"Если Покровск падет, это серьезно усложнит логистику для украинских войск вокруг Торецка, Часового Яра и "крепостной" агломерации Славянска, Краматорска и Константиновки", – объясняет издание.

Россияне также расширяют свои группировки на флангах. В четверг сообщалось о боях в окрестностях Селидово – города к юго-востоку от Покровска.

К востоку от города, слева от украинских сил, оккупационные войска вошли в Красный Яр и Гродовку. Эти шаги угрожают окружением больших участков украинского фронта на севере, вокруг Торецка, и на юге, вокруг Курахово.

"Другими словами, россияне готовы захватить значительную территорию Донецкой области– одна из их заявленных целей войны – что ставит под угрозу остальные украинские плацдармы и грозит наступлением в направлении Днепра [...] Однако, битва еще не завершилась. Украинские источники утверждают, что россияне несут рекордные потери на Покровском направлении и что они не смогут долго выдерживать нынешние темпы продвижения", – пишет The Telegraph.

Война в Украине: ситуация на фронте

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже более 900 дней. Российские войска постепенно продвигаются на востоке.

По данным проекта DeepState, оккупанты захватили Парасковиевку в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке (Донецкая область) и возле Песчаного (Харьковская область).

Всего с начала суток, 31 августа, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 183 боевых столкновения. Больше всего боев произошло на Покровском (30), Кураховском (28) и Купянском (25) направлениях.

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