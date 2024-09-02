О соответствующей информации доложил Зеленскому Глав\овнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние два дня российские захватнические войска не продвигались на Покровском направлении. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление прозвучало в Запорожье во время совместной пресс-конференции украинского президента с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Глава государства отметил, что достаточно большое количество российских военных переброшены из оккупированной части юга Украины – Запорожской области и Херсонщины, в Курскую область РФ. Он добавил, что операция Сил обороны Украины на вражеской территории "выполняет свои задачи и идет по плану".

"Что касается сложностей на Покровско-торецком направлении – да, мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это направление, где может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока мы видим, что там сложно. Там и были сосредоточены самые боевые российские бригады на этом направлении, потому что это всегда была главная цель (россиян) – Донбасс. Полностью тотальная оккупация Донбасса – Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул Зеленский.

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В то же время, как отметил глава государства, он имел разговор с главкомом Александром Сырским о ситуации на фронте.

"На Покровском направлении, как бы ни было сложно, двое суток продвижения нет. Это то, что мне доложил главком", – сказал Зеленский.

Отдельно президент добавил, что в рамках Курской операции пополняется обменный фонд, начались обмены военнопленными.

"И не просто так. У нас есть обмены из-за того, что у нас есть кого обменивать на наших ребят и девушек, которые находятся в плену. Мы захватили более 600 человек, и есть кем менять наших", – сказал Зеленский.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска с каждым днем продвигаются к Покровску – одному из ключевых городов Донецкой области. До войны там проживало 80 тысяч человек. Чтобы замедлить противника, угольная шахта города, где добывалось "черное золото", отправила шахтеров рыть четыре линии окопов на окраине Покровска.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 2 сентября, по состоянию на 16:00 на фронте произошло уже 105 боевых столкновений. Только на Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий.

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