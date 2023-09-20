Сейчас американская администрация делает все возможное, чтобы украиноскептики в их Конгрессе имели минимальные шансы на блокирование решения о помощи Украине.

Эксперт-американист Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что сейчас президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену невыгодно давить на Украину, в том числе в вопросах переговоров с Россией и контрнаступательных действий украинской армии.

Комментируя УНИАН ожидания от визита президента Украины Владимира Зеленского в США, Краев отметил, что успехи украинской армии в Штатах считают прямым дополнением к имиджу и успешности Байдена.

Следовательно, по мнению эксперта, сейчас американцам и лично Байдену невыгодно оказывать какое-то давление на Украину. В частности, он считает, что США не будут требовать переговоров с Россией, остановки контрнаступления или "цементирования" его результатов на уровне, который достигнут сейчас.

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"Зачем ему едва ли не самую успешную часть своей кампании останавливать, когда она только начала добиваться успеха?"- задает риторический вопрос американист.

Краев также уверен, что помощь США для Украины продолжится и будет расти. По его словам, сейчас американская администрация делает все возможное, чтобы украиноскептики в их Конгрессе имели минимальные шансы на то, чтобы заблокировать решение о помощи Украине.

"Эта уверенность американской администрации как раз указывает нам на то, что, вероятнее всего, помощь Украине будет точно не меньшей. А, вероятно, будет больше. За это сейчас идет борьба", - добавил Краев.

Визит Зеленского в США - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в США с официальным визитом. В частности, президент должен встретиться со своим американским коллегой Джозефом Байденом.

Зеленский уже выступил на Генассамблее ООН и провел ряд двусторонних встреч. В своей речи глава государства упомянул о похищении Россией украинских детей, ее ядерных угрозах и блокировании украинских портов и тому подобное.

В то же время, в Белом доме сообщили, что Байден ожидает, что во время встречи с ним Зеленский даст личную оценку ситуации на фронте и прогресса контрнаступления ВСУ.

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