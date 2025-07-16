Дроны переданы бойцам 12 армейского корпуса ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3000 дронов от столичной громады бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, воюющим на самых сложных участках фронта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Громада столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.

По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.

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"Всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БпЛА различных типов. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства военные покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", - подчеркнул Виталий Кличко.