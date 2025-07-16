Певцу напомнили о его выступлениях в России.

Бывший солист украинской группы "Коррупция" и военнослужащий Миша Крупин нарвался на резкую критику в сети после эмоционального заявления. Артист признался, что негативно воспринимает мужчин, уклоняющихся от службы, и не скрывает, что с удовольствием занял бы должность в ТЦК.

"Мда, читаю посты с**кунов уклонистов и понимаю, что с радостью работал бы в ТЦК", - написал он Threads.

Не все подписчики поддержали точку зрения музыканта - под постом разгорелись жаркие споры между пользователями и самим Крупиным.

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Слова певца вызвали противоречивые отклики. Некоторые напомнили ему о выступлениях в России до начала полномасштабного вторжения, другие предположили, что за его решением идти в армию могли стоять личные причины.

Крупин не остался в стороне и активно реагировал на негатив. Почти каждый критический комментарий получал от него жесткий ответ. Так, одному из пользователей, который спросил: "А до февраля 2025 года господин Михаил чем занимался?" - артист резко парировал: "Тем, чем и сейчас. Не уклонялся, не п*здел, помогал армии".

Позже он написал, что "уклонисты обиделись" на него и начали угрожать.

"Мне очень страшно, потому что они очень смелые, - написал Крупин с иронией. - Я никогда не буду терпеть тех, кто транслирует свои жалкие отмазки вместо того чтобы просто помогать".

Напомним, ранее УНИАН писал, что о мобилизации Миши Крупина стало известно в феврале 2025 года.

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