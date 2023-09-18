Сейчас украинский президент направляется к военным, которые проходят реабилитацию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки. Об этом он сообщил в микроблоге Twitter (X).

"Елена Зеленская и я прибыли в США для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и посещения Вашингтона, округ Колумбия. Я приму участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи, Саммита целей устойчивого развития и Совета Безопасности ООН, а также в ряде важных двусторонних переговоров", - написал президент.

Он отметил, что Украина выступит с конкретным предложением к странам-членам ООН по укреплению принципа территориальной целостности и повышению способности ООН сдерживать и останавливать агрессию.

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В Telegram-канале Зеленский добавил, что сразу из аэропорта едет к украинским воинам, которые проходят в США лечение и реабилитацию.

В Вашингтоне у него запланированы переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством.

"Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общественностью. Поблагодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - добавил он.

С кем Зеленский встретится в США

На прошлой неделе посол Израиля в Украине сообщал, что президент планирует встретиться в Нью-Йорке с Биньямином Нетаньяху.

А по данным The Guardian, встретиться с Владимиром Зеленским хочет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Ранее он предлагал рассмотреть отказ от Крыма для достижения "мира".

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