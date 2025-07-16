Эксперт назвала альтернативу отбеливателю, чтобы убрать плесень в ванной комнате.

Несмотря на то, что уборка в ванной комнате, может показаться не любимым занятием, она является очень важным. По словам экспертов, необходимо поддерживать чистоту в одном из самых загрязненных бактериями мест в доме.

Однако даже при постоянной уборке может появляться плесень, особенно вокруг душевой кабины или ванны из-за влажности и тепла, которые создают идеальную среду для ее размножения.

Поэтому в Express рассказали, как бороться с плесенью в ванной комнате благодаря оригинальному методу от блогера из TikTok. По ее словам, для этого не нужно использовать отбеливатель.

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"Использование хлорного отбеливателя на плесени избавит вас от нее, но не убьет ее, поскольку не убивает споры, а это означает, что она вернется. Кроме того, при использовании на плесени он образует чрезвычайно токсичный газ. Поэтому, чтобы навсегда избавиться от плесени безопасным способом, попробуйте вместо этого вот что", - отметила блогер.

В частности она советует смешать перекись водорода и эфирное масло чайного дерева, чтобы создать раствор, который будет простым и легким в применении.

"Просто смешайте одну чашку трехпроцентной перекиси водорода с одной чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе, а затем обильно опрыскайте плесень, пока она не исчезнет", - советуют в Express.

Через час возьмите салфетку и, если нужно, протрите остатки пятен.

В издании заверили, что этот метод гораздо мягче, чем использование отбеливателя, однако так же эффективен для устранения черных пятен плесени.

Другие советы экспертов по уборке

Ранее стало известно, как легко постирать белые носки без отбеливателя и соды. По словам экспертов, для этого достаточно замочить их в теплой воде с соком одного лимона на 2-3 часа.

Также специалисты объяснили, как стирать полотенца из микрофибры, чтобы они не портились. В частности перед запуском стирки эксперты советуют добавить мягкое моющее средство, чтобы удалить грязь, пыль и остатки полотенец из микрофибры.

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