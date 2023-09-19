Джон Кирби отметил, что американский президент с нетерпением ждет украинского коллегу.

Президент США Джо Байден ожидает, что украинский лидер Владимир Зеленский даст личную оценку ситуации на фронте и прогрессу контрнаступления ВСУ. Президента Украины намерены заверить в дальнейшей поддержке Вашингтона.

"Президент (Джо Байден - УНИАН) с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в Нью-Йорке.

Кроме того, он указал, что американский лидер намерен заверить Зеленского, что "когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться".

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По словам Кирби, встреча Байдена и Зеленского в Белом доме будет проходить в "критически важное время", а также украинский президент посетит Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - подытожил Кирби.

78-ая Генассамблея ООН в Нью-Йорке - визит Зеленского

На полях 78-ой Генассамблеи ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хотят встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, сообщалось о переговорах президента Украины с Джо Байденом.

Президентский борт прибыл в Нью-Йорк 19 сентября. Чету Зеленских встречала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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