РФ не имеет права владеть ядерным оружием, заявил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего не заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - заявил он.

По его мнению, пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты:

"Россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует множество соглашений, ограничивающих владение и распространение оружия, но нет никаких реальных ограничений на использование продуктов питания, энергии и других вещей в качестве оружия".

Дебаты Генеральной Ассамблеи ООН - выступление Зеленского онлайн

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